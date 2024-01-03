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Danimarka Kraliçesi tahttan çekildi! Ancak ünvanını kullanmaya devam edecek

Danimarka Kraliçesi tahttan çekildi! Ancak ünvanını kullanmaya devam edecek Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe 14 Ocak'ta tahttan çekilmesinin ardından ünvanını koruyacak. Veliaht Prens Frederik'in Kral ünvanını almasının ardından eşi de Kraliçe Mary ünvanını kullanmaya başlayacak. Ülkede iki kraliçe olacak.