Danimarka Kraliçesi tahttan çekildi! Ancak ünvanını kullanmaya devam edecek

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttan çekileceğini açıkladı.
Kraliçe Margrethe, yeni yıl konuşmasında, oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakmayı planladığını duyurdu.
Danimarka Kraliçesi, tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak'ta yerini oğluna bırakacağını belirtti.
Ancak 2. Margrethe, ünvanını koruyacak.
Ülkede iki kraliçe olacak
2. Margrethe'in yeni yıl konuşmasında açıkladığı tahttan çekilme kararının ardından 14 Ocak sonrasında da Kraliçe ünvanını kullanmaya devam edeceği Saray tarafından doğrulandı.
Avrupa'nın en uzun süre hüküm süren hükümdarı konumundaki 2. Margrethe, tahttaki yerini oğluna bırakmasının ardından ülkede iki kraliçe olacak.
Veliaht Prens Frederik'in Kral ünvanını almasının ardından eşi de Kraliçe Mary ünvanını kullanmaya başlayacak.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yeni hükümdarı balkon konuşmasıyla takdim edecek.
1972'de taç giymişti
Danimarka'nın 83 yaşındaki Kraliçesi 2. Margrethe, 1972'de taç giymişti.
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