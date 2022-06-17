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    Danimarka: Rus savaş gemisi karasularımızı 2 kez ihlal etti

    Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod yaptığı açıklamasında Rus savaş gemisinin 2 kez karasularını ihlal ettiğini açıkladı.
    • 17.06.2022 - 23:23
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    Danimarka: Rus savaş gemisi karasularımızı 2 kez ihlal etti

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkileri sürerken bu kez de Danimarka'dan iddia niteliğinde bir açıklama yapıldı.

    "Rus savaş gemisi karasularımızı 2 kez ihlal etti"

    Danimarka Silahlı Kuvvetleri, bir Rus askeri gemisinin dün gece Baltık Denizi'ndeki Christiansoe Adası yakınlarında karasularını 2 kez ihlal ettiğini belirtti.

    Danimarka: Rus savaş gemisi karasularımızı 2 kez ihlal etti #1

    "Zorbalık yöntemleri Danimarka'ya karşı çalışmıyor"

    İHA'nın haberine göre, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod yaptığı açıklamada, “Bu tür bir durum kesinlikle kabul edilemez. Zorbalık yöntemleri Danimarka'ya karşı çalışmıyor. Rusya Büyükelçisi acilen Dışişleri Bakanlığına çağrıldı” dedi.


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