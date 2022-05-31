Danimarka, Ukrayna'ya askeri yardım gönderdi

Savunma Bakanı Bodskov, silah ve diğer askeri teçhizatlardan oluşan sevkiyat gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bir açıklama da İsveç'ten geldi.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya Batılı ülkelerin askeri desteği sürüyor.

Bu kapsamda son destek açıklaması Danimarka'dan yapıldı.

Ukrayna'ya 2 milyar kron (yaklaşık 290 milyon dolar) değerinde askeri yardım gerçekleştirildi.

290 milyon dolarlık askeri yardım

Savunma Bakanı Morten Bodskov, Ukrayna'ya silah ve diğer askeri teçhizattan oluşan yardım gönderdiklerini açıkladı.

İsveç hükümeti de gizlilik çerçevesinde Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım göndereceğini duyurdu.

Hükümetin sayfasından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yüksek oranda askeri destek verileceği, gizlilik nedeniyle desteğin niteliğinin açıklanmayacağı belirtildi.

İsveç'in askeri yardımı

AA'nın aktardığına göre, İsveç, Ukrayna'ya daha önceden 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda göndermişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından 2 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusuna yaptıkları 50 milyon dolar para yardımının da yerine ulaştığını duyurmuştu.