İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 867'ye yükseldi

Orta Doğu yanıyor...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran da bu saldırılara karşılık veriyor.

Öte yandan bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 867 OLDU

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölü sayısında artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamaya göre İran'da, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 867'ye yükseldi.

İRAN'DAN 'MÜZAKEREYE HAZIRIZ' MESAJI

Öte yandan ABD merkezli CNN kanalına konuşan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı ve ülke dini lideri Ali Hamaney'in başdanışmanı Kemal Harrazi, "eşit statü ve karşılıklı saygı" şartıyla Tahran'ın, ABD ile müzakerelere başlayabileceğini söyledi.

İlk adımı Washington yönetiminin atması gerektiğini dile getiren Harrazi, "Bizim ileri sürdüğümüz şartlar çerçevesinde bizimle etkileşime girmeye hazır olduklarını göstermeliler." diye konuştu.

HAMANEY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hamaney'in cenaze törenine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

Buna göre Hamaney'in, doğduğu bölgede defnedileceği ve cenaze töreninin de 3 gün boyunca süreceği öğrenildi.