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    Danimarka'da bir yetkili AstraZeneca kullanımını durdurduk derken bayıldı

    Danimarka'da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Astrazeneca aşısının kan pıhtılaşma vakaları nedeniyle kullanımının durdurulduğunun açıklandığı basın toplantısında bayıldı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 00:04
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 00:40
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    Danimarka'da bir yetkili AstraZeneca kullanımını durdurduk derken bayıldı

    AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile Danimarka, aşıyı kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke olmuştu.

    CANLI YAYINDA BAYILDI

    AstraZeneca aşısı ile ilgili kararın açıklandığı canlı yayında Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen bayıldı. Çevrede bulunanlar Erichsen’in yardımına koşarken, Erichsen bir süre sonra kendisine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı.

    Danimarka'da AstraZenaca aşısının yasaklandığı açıklanırken bayıldı VİDEO

    TEDBİR AMAÇLI ACİL SERVİSE KALDIRILDI

    Erichsen’in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilerken, tedbir amaçlı acil servise kaldırıldığı açıklandı.

    Danimarka da bir yetkili AstraZeneca kullanımını durdurduk derken bayıldı #1

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