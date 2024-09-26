Danimarka'da Filistin destekçileri, Dışişleri Bakanlığı binasını boyadı

AA & Ensonhaber
Filistin yanlısı protestocular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı duydukları öfkeyi dile getirmek amacıyla Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Dışişleri Bakanlığı binasının duvarlarına kırmızı boya sıktı.
SLOGANLARINI DUVARA YAZDILAR
Polis memuru Espen Godiken, DR’ye yaptığı açıklamada, göstericilerin duvarlara "İsrail çocukları öldürüyor" ve "İsrail'i boykot et" yazdıklarını bildirdi.
Olayla ilgili herhangi bir gözaltı gerçekleştirilmediğini belirten Godiken, güvenlik güçlerinin hem olay yerini hem de o sırada çekilen video kayıtlarını incelemeye devam ettiğini ifade etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış