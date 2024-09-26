Danimarka'da Filistin destekçileri, Dışişleri Bakanlığı binasını boyadı Başkent Kopenhag'da bir grup gösterici, Dışişleri Bakanlığı binasının duvarlarına kırmızı boya püskürterek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AA & Ensonhaber

Filistin yanlısı protestocular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı duydukları öfkeyi dile getirmek amacıyla Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Dışişleri Bakanlığı binasının duvarlarına kırmızı boya sıktı.

SLOGANLARINI DUVARA YAZDILAR

Polis memuru Espen Godiken, DR’ye yaptığı açıklamada, göstericilerin duvarlara "İsrail çocukları öldürüyor" ve "İsrail'i boykot et" yazdıklarını bildirdi.

Olayla ilgili herhangi bir gözaltı gerçekleştirilmediğini belirten Godiken, güvenlik güçlerinin hem olay yerini hem de o sırada çekilen video kayıtlarını incelemeye devam ettiğini ifade etti.