Danimarka'da gündem: Başbakan'ın doğrama tahtası Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in tavuk ve sebzeleri aynı doğrama tahtası üzerinde doğradığı anlara ilişkin fotoğrafı ülkede gündem oldu. Mette'nin paylaşımına binlerce yorum yağarken başbakanlıktan iki doğrama arasında tahtanın temizlendiği açıklandı.

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Gıda sektöründe hassas konulardan biri et ürünlerinin temas ettiği bölgelerin özenle temizlenmesi.

Özellikle bakteri üremesi bakımından tavuk etinin temas ettiği bölgelerin hızla temizlenmesi, bakterilerin etrafa sıçramaması için bu ürünlerin yıkanmadan pişirilmesi uzman tavsiyelerinin başında geliyor.

Danimarka'da gündem

Bu kural nedeniyle Danimarka'da adeta yer yerinden oynadı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hafta sonu ailesi için yemek hazırladığı anlara ilişkin Instagram hesabınsan bir paylaşım yaptı.

Fotoğrafta ise tezgah üzerinde bir doğrama tahtası üzerinde doğranmış tavukların yanında sebzelerin doğranmaya devam edildiği görüldü.

Fotoğrafa dakikalar içinde yorum yağdı. Kullanıcılar Danimarka Gıda Ajansı'nın tavsiyelerine aykırı hareket edildiğini belirterek Mette'ye tepki gösterdi.

"Gıda ve İlaç İdaresi nerede?"

Yorum bombardımanına tutulan fotoğrafın altına, "Çiğ tavuk etinin sebzelerle karıştırılmasının tehlikesi, hem kampilobakter hem de salmonella bakterilerinin tavukta oluşabilmesidir.", "Danimarka Gıda Ajansı'nın çiğ etin salata ve ekmek gibi gıdalardan ayrılması gerektiği yönündeki tavsiyesine uymanızı öneririm", "Gıda ve İlaç İdaresi nerede? "Para cezası uygulanmalı", "Sevgili Mette, çiğ kümes hayvanları ve çiğ sebzeleri için asla aynı kesme tahtasını kullanma." yorumları geldi.

Başbakan temiz tahta fotoğrafı paylaştı

Bin 250 yorum gelen paylaşım, ülke gündemine oturdu. Bu tepkilerin ardından Mette ikinci bir paylaşım yaparak doğrama tahtasının temiz halini gösterdi.

Mette paylaşımına "Tabi ki soğan ve tavuk bir tencerede olmalı ve yeterince ısıtılmalı. Ayrıca hem tahtanın hem de bıçak sonradan dezenfekte edildi." notunu ekledi.

Başbakanlıktan açıklama: İki kesim arası temizlik yapıldı

Mette'nin paylaşımını yeterli bulmayan hükümet ayrıca bir açıklam yayınladı.

Başbakanlık açıklamasında iki kesim işlemi arasında tahtanın yıkandığını duyurdu.