Petrol
99.87
0.30%
Euro
17.5107
-0.31%
Dolar
17.4452
0.12%
Altın
960.17
-1.13%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
360.908
3.73%
BTXN Coin
7.47
4.76%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Danimarka'da lunaparkta rollercoaster raydan çıktı: 1 çocuk öldü

    Danimarka'nın Aarhus'ta bulunan lunaparktaki rollercoaster (lunapark treni) raydan çıktı, olayda 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı.
    • 14.07.2022 - 22:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Danimarka'da lunaparkta rollercoaster raydan çıktı: 1 çocuk öldü

    Danimarka’nın en büyük ikinci şehri Aarhus'ta bulunan Tivoli Friheden adlı lunaparkta bulunan Cobra adlı rollercoaster'ın (lunapark treni) arkasında iki koltuğun olduğu vagon raydan çıktı.

    1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

    Kaza sonucu 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı.

    Kazanın ardından lunapark kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Perşembe öğleden sonra Aarhus'taki Tivoli Friheden'de trajik bir kazadan sonra Kopenhaglı 14 yaşında bir kız öldü" ifadeleri kullanılarak, tanıklardan kaza hakkında bildiklerini anlatmasını ve kaza anını kayıt altına alanların görüntüleri kendileri ile paylaşmasını istedi.

    İHA'da yer alan habere göre, lunaparkın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Cobra adı verilen 400 metre uzunluğundaki tren saatte 70 kilometre hıza ulaşıyor.

    Danimarka da lunaparkta rollercoaster raydan çıktı: 1 çocuk öldü #1

    Aynı lunaparkta daha önce de kaza olmuştu

    Öte yandan söz konusu lunapark 2008 yılında açıldıktan kısa bir süre aynı rollercoaster’ta benzer bir kaza meydana gelmiş ve 4 kişi yaralanmıştı.

    Danimarka da lunaparkta rollercoaster raydan çıktı: 1 çocuk öldü #2


    İlginizi Çekebilir

    15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: Bombanın altına koşa koşa gitti
    Yaşam

    15 Temmuz şehidi PÖH Hakan Yorulmaz'ın babası: Bombanın altına koşa koşa gitti

    Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir