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- Danimarka'da lunaparkta rollercoaster raydan çıktı: 1 çocuk öldü
Danimarka'da lunaparkta rollercoaster raydan çıktı: 1 çocuk öldü
- 14.07.2022 - 22:21
Danimarka’nın en büyük ikinci şehri Aarhus'ta bulunan Tivoli Friheden adlı lunaparkta bulunan Cobra adlı rollercoaster'ın (lunapark treni) arkasında iki koltuğun olduğu vagon raydan çıktı.
1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
Kaza sonucu 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı.
Kazanın ardından lunapark kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Perşembe öğleden sonra Aarhus'taki Tivoli Friheden'de trajik bir kazadan sonra Kopenhaglı 14 yaşında bir kız öldü" ifadeleri kullanılarak, tanıklardan kaza hakkında bildiklerini anlatmasını ve kaza anını kayıt altına alanların görüntüleri kendileri ile paylaşmasını istedi.
İHA'da yer alan habere göre, lunaparkın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Cobra adı verilen 400 metre uzunluğundaki tren saatte 70 kilometre hıza ulaşıyor.
Aynı lunaparkta daha önce de kaza olmuştu
Öte yandan söz konusu lunapark 2008 yılında açıldıktan kısa bir süre aynı rollercoaster’ta benzer bir kaza meydana gelmiş ve 4 kişi yaralanmıştı.