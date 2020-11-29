Danimarka'daki kedilerde mutasyona uğrayan virüs görüldü

Birkaç ülkede görülen Cluster-5 virüsü tüm dünyada panik yaratırken Danimarka, yeni tip koronavirüs rastlanan bazı kedilerin itlaf edildiğini açıkladı.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı yeterli önlemleri alabilmek için her ülke mücadele ediyor.

Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin haberine göre, Danimarka'daki Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye koronavirüs testi yaptı.

KEDİ HAKLARI DERNEĞİ, TIPA DESTEK VERDİ

İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastlanıp bazı kediler itlaf edilirken, Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı.

SAYI VERİLMEDİ

Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.

VİZONLAR DA İTLAF EDİLMİŞTİ

Danimarka, geçtiğimiz aylarda da ülkedeki tüm vizonları, virüsün mutasyona uğramış halinin tespit edilmesi gerekçesiyle itlaf etmişti.