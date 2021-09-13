Danimarka'daki stadyumda 50 bin kişilik konser

Koronavirüs önlemlerinin tamamen kaldırıldığı gün Danimarka'nın Parken Stadyumu'nda, 50 bin kişilik konser düzenlendi.

Danimarka'da koronavirüs salgını, tamamen kontrol altına alındı.

Ülkedeki Ulusal Sağlık Kurulu, bu nedenle de bütün önlemlerin kaldırılmasına karar verdi.

Rekor bir aşılama düzeyine ulaşılan ülkede uluslararası kuralların geçerli olduğu, havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

50 BİN KİŞİLİK KONSER

Danimarka'nın salgına karşı zaferinin, başlangıçta sert önlemler, daha sonra da yüksek aşılama oranına ulaşmasıyla kazanıldığı belirtilirken, önlemlerin kalktığı gün Parken Stadyumu’nda 50 bin kişilik konser düzenlendi.

Maskenin kalktığı, mesafenin artık uygulanmadığı ülkedeki konser, dünya basınında da yankı buldu.

Danimarka'da 50 bin kişilik konser VİDEO

SALGIN KONTROLDEN ÇIKARSA...

Öte yandan ülkede, sonbahar ve kış aylarında salgının kontrolden çıkması durumunda kısıtlamaların tekrar geri getirilebileceği de özellikle ifade edildi.

Ulusal Sağlık Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre ise Danimarka'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 604'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 350 bin 996'ya yükseldi.