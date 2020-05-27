Dansçı kızlarla pizza teslimatı büyük ilgi gördü

Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nde bir pizza zinciri, koronavirüs nedeniyle işsiz kalan dansçı ve striptizcileri işe aldı.

Dünyayı saran koronavirüs salgınında yüz binlerce insan, işletmelere konulan yasaklar nedeniyle işsiz kaldı.

İş yerleri bir bir iflas bayrağı çekerken, salgından en çok etkilenen ise eğlence sektörü oldu.

İŞSİZ KALAN DANSÇILARA YENİ OLANAKLAR

Yakutistan’da bir yemek zinciri ise, darbe vurulan eğlence sektörüne oldukça ilginç bir yardımda bulundu. Hijyen kuralları nedeniyle kapatılan dans ve striptiz klüplerinde çalışan genç kızları pizza kuryesi olarak işe alan işletme sahibi Alexander Skripin, yemek sektöründe yaptığı "değişiklikle", yerel basının ilgi odağı oldu.

HER ŞEY YASALARA UYGUN

Yaptığının bir “hayır işi” olduğunu söyleyen Skripin, yeni kurye tercihlerinin evde izolasyon altında olan insanlar için de oldukça heyecan verici olduğunu söyledi.

Yarı çıplak dansçı kızların koruma eşliğinde evlere teslimat yaptığını belirten Skripin, bu özel teslimatlar için 500 ruble ücret talep edildiğini söyledi.

Yakutistan yetkililerinin de dahil olduğu dikkat çekici kurye uygulamasında yasal olmayan hiçbir nokta olmadığını söyleyen Skripin, kızların maske, eldiven gibi tüm kurallara da harfiyen uyduğunu belirtti.