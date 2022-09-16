David Beckham, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyrukta görüldü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyrukta yoğunluk devam ediyor.

David Beckham Kraliçe için kuyruğa girdi

Kilometrelerce uzanan kuyrukta 47 yaşındaki futbol efsanesi David Beckham da bekledi.

Kuyrukta bekleyen bir kişi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuyruk şimdi David Beckham'ı fotoğraflamaya çalışan ve aslında ilerlemeyi unutan insanlarla dolu. Bu delilik! Onun için biraz üzülüyorum ama o bunu çok iyi karşılıyor. Yine de neredeyse 12 saattir kuyrukta olduğumuzu unutturdu bana." ifadesini kullandı.

David Beckham, Kraliçe'nin naaşını ziyaret etti VİDEO

Ziyaret edip alandan ayrıldı

David Beckham, parlamento binası içerisindeki Westminster Hall'de tutulan Kraliçe'nin tabutunu ziyaret ettikten sonra alandan ayrıldı.

İngiliz TV sunucusu Susanna Reid de sırada bekleyen ünlüler arasında yer aldı.

51 yaşındaki sunucu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "tarihte bir an yaşadığını" söyleyerek, "Çantanızda çok fazla şey taşımayın, su bedava ve güzergâh boyunca çok sayıda kafe mevcut. Ayrıca bol miktarda tuvalet var. Telefonumu düşük pil moduna aldım ve şarjı bu süre boyunca yetti." tavsiyesinde bulundu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.