DEAŞ'tan, Kerkük'teki petrol kuyularına saldırı

Teröristler, iki petrol kuyusuna bombalı saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayetinde petrol kuyularını hedef aldı.

Teröristlerce, Habbaza petrol yatağındaki 2 kuyuya bombalı saldırı düzenlendi.

İKİ KUYUYA BOMBALI SALDIRI

Kerkük Polis Sözcüsü Emir Nuri, DEAŞ'lı teröristlerin sabah saatlerinde petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bomba döşeyerek saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığını belirten Nuri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığını ifade etti.