Delta: İklim değişikliğiyle mücadele, uçmayı daha pahalı yapacak

Delta: İklim değişikliğiyle mücadele, uçmayı daha pahalı yapacak

Şirketin Genel Müdürü Bastian, iklim değişikliğiyle mücadelenin uçak bilet fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.

ABD merkezli hava yolu şirketi Delta'dan, gelecekte yapılacak uçak yolculuklarına ilişkin açıklama geldi.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, gezegeni ısıtan karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 2,5'inden havacılık sektörü sorumlu.

"HEPİMİZE DAHA PAHALIYA MAL OLACAK"

Delta'nın Genel Müdürü Ed Bastian, iklim değişikliğiyle mücadele sürecine işaret ederek, "Zamanla, hepimize daha pahalıya mal olacak, ancak doğrusu bu." dedi.

Konuyla ilgili eleştirilerini dile getirenler, emisyonları azaltmanın en iyi yolunun daha az uçmak olduğunu savunuyor.

EMİSYONDA 2030 HEDEFİ

BBC'nin haberine göre, Atlanta merkezli şirket, karbon dengelemesi için yılda 30 milyon dolar harcadıktan sonra Mart 2020'den bu yana karbon nötr olduğunu söylüyor.

Delta, 2030 yılı sonuna kadar yüzde 10 sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanmayı hedefliyor.