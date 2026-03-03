İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'a yeni bir saldırı dalgasının başladığı belirtildi.
İran'ın başkenti Tahran'da Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin yer aldığı bölge için saldırı tehdidinde bulunuldu.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Tahran'da bir bölgenin kırmızı işaretlendiği harita paylaştı.
SALDIRI TEHDİDİ
Adraee, Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması uyarısında bulunarak kısa bir süre sonra İsrail ordusunun saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.
Öte yandan Tahran'da güçlü patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi