Dışişleri Bakanlığı: AB'nin yaptırımları, Türkiye'nin kararlılığını artırıyor

Berlin'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının Türkiye yaptırımlarına, Dışişleri Bakanlığı cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı, AB'nin yaptırımlarının Türkiye'nin kararlılığını artırdığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelerek, AB üyesi Yunanistan'ın Doğu Akdeniz politikasındaki tutumlarına karşı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Akdeniz'in doğusununda yaşanan Türkiye-Yunanistan gerilimini tartışan AB dışişleri bakanları, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını karara bağlamasına karşın, Türkiye'ye yaptırımın masada kalmayı sürdürüleceğini belirtmişti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AB'YE TEPKİ

Son kararı 24 Eylül'de bir araya gelecek olan AB liderlerine bırakan AB dışişleri bakanlarının bu tutumuna karşı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan da cevap gecikmedi.

"YAPTIRIM DİLİ SORUNLARI ÇÖZMEZ"

AB'nin bu tutumunu sert bir şekilde eleştiren Dışişleri Bakanlığı, yaptırım dilinin sorunları çözmeye yardımcı olamayacağını belirtti.

"AB'NİN HADDİNE DEĞİL"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerinin durdurulmasının istenmesinin Avrupa Birliği'nin haddi olmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı, "AB'nin yaptırım dili sorunların çözümüne yardımcı olmadığı gibi kararlılığımızı artırmaktadır. AB'nin hidrokarbon faaliyetlerimizi durdurmamızı talep etmesi haddine değildir. Türkiye, kendisinin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını korumaya kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.