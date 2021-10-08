Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kunduz vilayetindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Afganistan'ın kuzey bölgesinde yer alan Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bulunan bir camide, cuma namazı saatlerinde bir saldırı düzenlendi.

CAMİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırı, camiyi savaş alanına çevirdi. Saldırıda ölü sayısının 100'ü geçtiği, çok sayıda yaralı olduğu kaydedildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Afganistan’ın Kunduz vilayetindeki bir camide bugün (8 Ekim) cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.