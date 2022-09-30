Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Bakanlık, "İnsanlık dışı bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de eğitim merkezine yönelik bombalı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

Deneme sınavı yapılırken düzenlenen saldırı sonucu 27 kişi yaralandı.

Türkiye: Büyük üzüntüyle öğrendik

Dışişleri Bakanlığı, eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, öğrenciler dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"En güçlü şekilde kınıyoruz"

Açıklamada, "İnsanlık dışı bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​​

İntihar eylemi iddiası

AA'nın haberine göre, görgü tanıkları, saldırının intihar eylemi olduğunu öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'in batısında ağırlıklı olarak Hazara Şiileri yaşıyor. Daha önce de aynı bölgede düzenlenen benzer saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.