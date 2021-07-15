Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Dün gece altı bina çökerken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın batısında meydana gelen sel felaketi hakkında yazılı açıklama yaptı.

"TAZİYELERİMİZİ SUNUYOR, YARALILARA ACİL ŞİFA DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Açıklamada, “Almanya’nın batısında meydana gelen sel felaketinde 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 70’i aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi.