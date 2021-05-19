Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alması çağrısında bulunan raporu kabul etmesiyle ilgili "Önyargılı bu yazımı reddediyoruz" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alması çağrısında bulunan raporu kabul etti.

RAPORDA TÜRKİYE'YE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER YÖNELTİLDİĞİ GÖZLENDİ

Kabul edilen raporda, Türkiye’ye temel haklar, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları konularında sert eleştiriler yöneltildi. Avrupa Parlamentosu'nun, daha önceki yıllara oranla Türkiye’ye çok daha fazla sert eleştiriler yöneltildiği gözlendi.

"AB-Türkiye ilişkilerinin tarihi olarak en düşük seviyesinde olduğu" tespiti yapılan raporda, Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut gidişatın acilen ve tutarlı biçimde tersine dönmemesi halinde Türkiye ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısı yapıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde, (AP'nin) nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.

"ÖNYARGILI BU YAZIMI REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yönetim yapımıza ve siyasi partilere ilişkin gerçek dışı iddialar içeren, ülkemizin etkin, çözüm odaklı, insani ve girişimci dış politikasını tehdit olarak gören, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tamamen haksız, yanlı Yunan ve Rum tezlerini yansıtan ve 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı tutarsız Ermeni anlatılarına dayanan önyargılı bu yazımı reddediyoruz."

Açıklamada ayrıca AB üyeliğinin, Türkiye için stratejik bir hedef olduğu ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların süreceği vurgulandı.