Dmitriy Peskov'dan Ukrayna ile ateşkes değerlendirmesi

İHA

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim her geçen gün tırmanıyor...

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün günlük basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Peskov, Rusya’nın 8-10 Mayıs için ilan ettiği ateşkese değinerek değerlendirmelerde bulundu.

"ATEŞKES OLACAKTIR "

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’n kararıyla Rus güçlerinin saldırılarını sürdürmemeye devam edeceğini kaydeden Peskov, ancak Ukrayna güçlerinin Rus mevzilerini vurması durumunda karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.

Peskov, Zelensky'nin 3 günlük ateşkesi imzalamamasına ilişkin "Ateşkes olacaktır, ancak Kiev rejiminin karşılık vermemesi ve mevzilerimizi ya da tesislerimizi vurma girişimlerinin devam etmesi halinde derhal uygun bir yanıt verilecektir" dedi.

Rus Sözcü, Peskov, Kiev'in önerilen ateşkesi imzalamaya hazır olduğuna dair henüz herhangi bir işaret vermediğini söyledi.

UKRAYNA'DAN 3 GÜNLÜK ATEŞKES KARARINA YANIT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Nisan’da yaptığı açıklamada, Zafer Günü vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıklamıştı.