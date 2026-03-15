DSÖ: Sivilleri aç bırakmak savaş suçudur

Orta Doğu ateş çemberi...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı beraberinde birçok çevre coğrafyayı içine alarak devam ediyor.

168 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'a yönelik saldırıların ilk gününde Minab kentinde bulunan bir ilkokul hedef alınmış ve 168 masum öğrenci hayatını kaybetmişti.

Bölgede hastanelerin de hedef alındığı bildirildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜRLÜĞÜ'NDEN BİR AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir açıklamada bulundu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastaneyi veya okulu bombalamanın ‘yanlış hesaplama’ olmadığını belirtti.

"SİVİLLERİ AÇ BIRAKMAK SAVAŞ SUÇUDUR"

Bir sağlık görevlisini öldürmenin ‘istenmeyen hasar’ ve sivilleri aç bırakmanın ‘pazarlık taktiği’ olmadığını kaydeden Ghebreyesus, “Bunlar savaş suçlarıdır. Nokta. İsmini doğru koyalım” ifadelerini kullandı.