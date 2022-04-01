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    Dmitro Kuleba: Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz

    Dmitro Kuleba: Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Vladimir Putin'le Vladimir Zelensky arasında gerçekleşmesi beklenen görüşme için Türkiye'yi adres gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 14:08
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri devam ederken heyetler arasındaki son yüz yüze görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul'da gerçekleşti.

    Taraflar arasında en kısa sürede ateşkesin sağlanması için büyük çaba sarf eden Türkiye, bu gelişmeyle tüm dünyada yankı uyandırdı.

    BARIŞ MASASI TÜRKİYE'DE KURULABİLİR

    Müzakerelerde olumlu ilerlemeler kaydedilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile Vladimir Zelensky'yi bir araya getirmek için kararlı olduğunu söyledi.

    Bu kapsamda Erdoğan ilk olarak Vladimir Zelensky ile görüştü; bugün ise Vladimir Putin'le görüşecek.

    UKRAYNA: GÖRÜŞME AYARLANIRSA MİNNETTAR OLURUZ

    Tüm bu gelişmelerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan bir açıklama geldi.

    Türkiye'nin desteklerine değinen Dmitro Kuleba, "Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlamaya yardımcı olursa Türkiye'ye minnettar oluruz." dedi.

    "RUSYA'DAN CEVAP BEKLİYORUZ"

    Bu teklife Rusya'nın yanıtını beklediklerini söyleyen Kuleba, "Rusya ile görüşme açısından hiçbir yabancı güç Ukrayna'ya baskı yapmıyor. Tekliflerimize Rusya'nın resmi cevabını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Dmitro Kuleba: Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz #1


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