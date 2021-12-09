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Dolara dolar demeyecek! Adele, 24 konserden yeni bir servet kazanacak...

Dolara dolar demeyecek! Adele, 24 konserden yeni bir servet kazanacak...

Dünya çapında en çok kazanan şarkıcı olan Adele, son albümünü söyleyeceği konserlerden milyonlarca dolar elde edecek.