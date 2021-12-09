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- Dolara dolar demeyecek! Adele, 24 konserden yeni bir servet kazanacak...
Dolara dolar demeyecek! Adele, 24 konserden yeni bir servet kazanacak...
Dünya çapında en çok kazanan şarkıcı olan Adele, son albümünü söyleyeceği konserlerden milyonlarca dolar elde edecek.
- Haber Merkezi
- 09.12.2021 - 13:26
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas Residency’de vereceği konsere hazırlanmaya başladı.
21 Ocak ile 16 Nisan tarihleri arasında ‘Weekends with Adele’ adıyla hafta sonu gösterileri düzenlenecek konserler için fiyatlar belirlendi.
1.7 MİLYON DOLAR KAZANACAK
24 farklı tarihte yapılacak olan konser serisi Caesars Palace’taki Colosseum’da yapılacak.
Toplamda 98 bin 400 kişinin izlemesi beklenen konserlerden Adele'nin 1,7 milyon dolar kazanacağı düşünülüyor.