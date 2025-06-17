Donald Trump, ABD istihbaratını karşısına aldı

AA

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklama ile adeta ABD istihbaratını karşısına aldı.

CBS News'un haberine göre, Trump, Air Force One uçağında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

"NE SÖYLEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM"

Trump, burada, İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğu sorusuna "çok yakın" yanıtını verdi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard'ın, bu yıl içinde Kongre'de yaptığı ve "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirten konuşmasını anımsatan gazetecilere cevaben Trump, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesini kullandı.

"İSTİHBARAT TEŞKİLATI, DURUMU YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Martta ABD Kongresi'nde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" belirtmişti.

Gabbard, "İstihbarat teşkilatı, Tahran'ın nükleer silah programını yeniden yetkilendirmeye karar vermesi halinde durumu yakından izlemeye devam ediyor." demişti.

HABERDE ÖNE SÜRÜLEN TAHMİNLER

Amerikan CNN televizyonunun konuya yakın 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, İran'ın "şu anda bir nükleer bomba ürettiğine inanmadığı" tahminleri yürüttüğü aktarıldı.

Haberde öne sürülen tahminlerde "(İran'ın) bir bombayı üretmesinin ve seçtiği hedefe konuşlandırmasının en az 2 ila 3 yıl süreceği" kaydedildi.