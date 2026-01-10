Donald Trump, Beyaz Saray'da petrol devleriyle Venezuela toplantısı düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro ve eşi kaçırılarak, çeşitli suçlarla yargılanmak üzere el konulmuştu.

Maduro ve eşi çıkarıldıkları mahkemenin ilk duruşmasında 'suçsuzuz' diyerek kendilerini savunmuşlardı.

BEYAZ SARAY'DA PETROL TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bir sonraki duruşma 17 Mart'a ertelenirken, Donald Trump ise Beyaz Saray'da dünyanın en büyük petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Trump, Venezuela'nın petrol sektörünün yeniden yapılandırılmasına yönelik planları masaya yatırdı.

"VAY BE, NE MANZARA AMA"

Trump toplantı sırasında, petrol yöneticileriyle oturduğu masadan kalkarak pencereye yöneldi.

Dışarıya bakan Trump, "Buraya bakın... Eğer bakarsanız, aslında, düşününce... Bunu kendim görmeliyim. Vay be. Ne manzara. Bu balo salonunun kapısı." ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN ŞİRKETLERİ VENEZUELA'YI AYAĞA KALDIRACAK"

Trump, Venezuela'nın 'çürümüş enerji altyapısını' Amerikan şirketlerinin yeniden inşa etmesini ve üretimi 'daha önce hiç görülmemiş seviyelere' çıkarmasını istediğini vurguladı

Trump, en az 100 milyar dolarlık yatırım çağrısında bulunarak, bu sayede ABD'de enerji fiyatlarının düşeceğini ve Venezuela halkının da faydalanacağını belirterek, "Amerikan şirketleri Venezuela'yı yeniden ayağa kaldıracak ve petrol çıkarma rakamları inanılmaz olacak" dedi.

Trump, hangi şirketlerin Venezuela'da faaliyet göstereceğine doğrudan kendisinin karar vereceğini söyledi.