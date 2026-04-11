Donald Trump: Dünyanın en büyük tankerleri ABD'ye geliyor

Savaşta yeni dönem...

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes anlaşması imzalandı.

İmzalanan ateşkesin ardından iki ülke arasında yeniden bir müzakere masası kuruldu.

GÖRÜŞMELER İSLAMABAD'DA

Bu kapsamda iki ülkenin heyetleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Görüşmenin dakikalar önce başladığı belirtildi.

DONALD TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Müzakerenin başlamasından kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Truth Social hesabından bir paylaşım yapan Trump, dikkat çeken bir mesaj verdi.

"PETROL TANKERLERİ ABD'YE GELİYOR"

Açıklamasında müzakerelerden bağımsız olarak ABD'nin petrol rezervleri hakkında konuşan ABD Başkanı, "Dünyanın en büyük devasa sayıdaki tamamen boş petrol tankerleri, dünyanın en iyi ve en "tatlı" petrolünü (ve gazını!) yüklemek üzere şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıkmış durumda." dedi.

"SİZİ BEKLİYORUZ"

ABD'nin enerji alanındaki gücüne dikkat çeken Trump, "Diğer en büyük iki petrol ekonomisinin toplamından daha fazla ve daha yüksek kalitede petrole sahibiz.

Sizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

'BANA KALSA İRAN'IN PETROLÜNÜ ALIRDIM' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda kendilerinin Hürmüz Boğazı'na ihtiyaçları olmadığını iddia etmişti.

Bu konuyu diğer ülkelerin çözmesi gerektiğini belirten Trump, "Eğer bana kalsaydı İran'ın petrolünü alır ve İran halkının sorunlarını çözerdim ama Amerikan halkı eve dönmememizi istiyor" diye konuşmuştu.