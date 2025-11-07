Donald Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet başkanlarını Beyaz Saray'da ağırladığı C5+1 zirvesinde dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, 'Gazze'deki barışın' şu an iyi gittiğine ve ateşkesin devam ettiğine işaret etti.

Bölge ülkeleri ve müttefikleriyle yakından çalıştıklarını söyleyen Trump, Gazze'de ateşkes ve daha sonra yeniden inşa sürecini denetlemek amacıyla kurulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün ne zaman sahada faaliyet göstermeye başlayacağı yönündeki bir soruya, "Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze'de süreç çok iyi gidiyor" diye yanıt verdi.

Gazze ile ilgili bölge ülkelerinin de yer aldığı 'koalisyona' atıf yapan Trump, "Bu, geçici bir şey değil. Bu çok güçlü bir barış. Orta Doğu'da barıştan söz ediyoruz, Hamas, bunun küçük bir parçası aslında" dedi.

ŞARA'YA ÖVGÜ

Trump, pazartesi Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayacağı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Abraham Anlaşmaları konusunu ele alıp almayacakları yönündeki bir soruyu da yanıtladı.

"Evet görüşeceğiz. Bence kendisi çok iyi bir iş çıkarıyor. Orası zor bir bölge, o da güçlü bir adam. Onunla çok iyi anlaşıyorum" şeklinde konuşan Trump, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması sürecinde de ciddi mesafe kat ettiklerini dile getirdi.

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin, "Bu zor bir konu ama çok ilerleme kaydedildi. Biliyorsunuz Türkiye'nin, hatta İsrail'in ve birkaç farklı ülkenin talebi üzerine yaptırımları kaldırdık. Onlara (Suriye'ye) bir şans vermek için yaptırımları kaldırdık" ifadelerini kullandı.