Donald Trump, golf oynarken 2024 mesajı verdi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, golf oynadığı sırada, bir sonraki başkanın kendisi olacağı yönünde iddialı bir ifade kullandı.

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri, şimdiden sıcak mesajlara sahne olmaya başladı.

2020 seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, iki yıl sonra yapılacak seçimlerde sıklıkla aday olacağının sinyallerini veriyor.

MAGA ŞAPKASIYLA MESAJ

"Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" anlamına gelen kırmızı renkteki MAGA şapkasını takan Trump, golf oynadığı sırada da bu yönde ifadeler kullandı.

Trump'ı çeken kişi, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci Başkanı" anonsunu yaptı.

"47'NCİ BAŞKAN BEN OLACAĞIM" İDDİASI

Bu sırada kameraya dönen Donald Trump, "45'inci ve 47'nci" karşılığını verdi ve ardından etrafındakilerden destek aldı.

Donald Trump'tan, 'ABD'nin 47'nci başkanı ben olacağım' mesajı ViDEO

ADAYLIĞINI HENÜZ AÇIKLAMADI

ABD'nin eski Başkanı, 2024 seçimleri için başkanlığa adaylığını henüz resmi olarak ilan etmiş değil.

79 yaşındaki mevcut Başkan Joe Biden, sağlığının el vermesi durumunda 2024 seçimlerinde yeniden aday olmak istediğini söylemişti.

YENİDEN CLINTON-TRUMP KARŞILAŞMASI OLABİLİR

Ancak, 2024'te 82 yaşına girecek Biden'ın adaylığına karşı 2016 yılında Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton seçeneği gündemde.

74 yaşındaki Clinton, son dönemde Beyaz Saray yönetimini eleştiren açıklamalarıyla öne çıkıyor. 2024 seçimlerinde yeniden Clinton-Trump karşılaşması olabileceği konuşuluyor.