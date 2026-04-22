Trump’tan İran’a süre sınırlı ateşkes mesajı

ABD ile İran arasında süren gerilimde ateşkes süreci kritik bir aşamaya girerken ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran’a net bir zaman çizelgesi sunduğu öne sürüldü. İddiaya göre Trump, İran’ın müzakere masasına somut bir öneriyle dönmesi için sınırlı süre tanıdı.

"3 İLA 5 GÜN İÇİNDE ORTAK TEKLİF BEKLENİYOR"

ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi, uzatılan geçici ateşkesin süresini İran’ın atacağı adımlara bağladı. ABD’li bir yetkili, Trump’ın İran’a “tutarlı bir karşı teklif etrafında birleşmesi” için 3 ila 5 gün süre verdiğini belirtti.

Yetkili, bu sürenin uzatılmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, “Bu bir açık uçlu süreç değil.” değerlendirmesinde bulundu.

WASHINGTON'DA "MUHATAP BELİRSİZLİĞİ" ENDİŞESİ

ABD’li yetkililer, İran tarafında karar alma mekanizmasının net olmadığı görüşünde. Trump’ın, İran’da müzakere sürecini yürütebilecek “yetki sahibi aktörlerin eksik olabileceği” yönünde değerlendirme yaptığı ifade edildi.

Ayrıca İran’daki siyasi ve askeri yapılar arasında iletişim kopukluğu olduğu ve karar süreçlerinde ciddi bir dağınıklık yaşandığı iddia edildi.

"HAMANEY SESSİZLİĞİNİ BOZABİLİR"

Süreci yakından takip eden kaynaklara göre, önümüzdeki günlerde İran’ın üst düzey liderliğinden bir açıklama gelmesi bekleniyor. İsrailli bir yetkili, İran lideri Mücteba Hamaney’in sessizliğini bozarak müzakere heyetine net talimat verebileceğini öne sürdü.

Bu gelişmenin, sürecin yönünü belirleyecek kritik bir adım olabileceği değerlendiriliyor.

ATEŞKES SÜRECİ NASIL BAŞLADI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgesel ölçekte büyüyen kriz, 8 Nisan’da iki haftalık geçici ateşkesle frenlenmişti.

Taraflar, 11 Nisan’da Pakistan’ın arabuluculuğunda İslamabad’da görüşmeler gerçekleştirmiş ancak somut bir anlaşmaya varılamamıştı.

TRUMP: "ORDUMUZ HAZIR, SÜREÇ SINIRSIZ DEĞİL"

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın ortak bir öneri sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu. Ancak Washington’un askeri hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Trump, sürecin uzamasına tolerans gösterilmeyeceğinin sinyalini verdi.

Diplomatik kaynaklar, önümüzdeki birkaç günün belirleyici olacağına dikkat çekiyor. İran’ın müzakere masasına nasıl ve hangi şartlarla döneceği, hem ateşkesin geleceğini hem de bölgedeki tansiyonun seyrini doğrudan etkileyecek.