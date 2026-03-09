Donald Trump ile Putin telefonda görüştü

Orta Doğu yanıyor..

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yeni bir savaşı beraberinde getirdi.

Karşılıklı saldırılar 10 gündür devam ederken, sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İRAN VE UKRAYNA GÜNDEMDEYDİ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, akşam saatlerinde İran ve Ukrayna’daki durum hakkında Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı.



