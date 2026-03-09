Pakistan’da yakıt krizi nedeniyle tüm okullar 31 Mart’a kadar tatil edildi

Orta Doğu'daki savaş bütün dünyaya yansıdı.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğaz'ını kapattı.

Bu hamlenin ardından petrol fiyatları 100 dolara ulaşırken dünya genelinde üst ütse yakıt zamları yaşandı.

PAKİSTAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER ARASINDA

Öte yandan küresel yakıt krizi, Pakistan’da eğitimin aksamasına neden oldu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, halkın yükünü hafifletmek için orta yolu bulmaya çalıştıklarını ifade ederek, küresel yakıt krizi ile mücadele kapsamında kemer sıkma planını açıkladı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şerif, tüm okullarda 31 Mart’a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

İki ay boyunca resmi araçların yakıt ödeneklerinin yüzde 50 oranında kesileceğini belirten Şerif, ambulansların bu kesintiden muaf olduğunu açıkladı.

HER YERDE TASARRUFA GİDİLİYOR

İki ay boyunca tüm resmi araçların yüzde 60’ının kullanılmayacağını belirten Şerif, kabine üyelerinin bu sürede maaş almayacağını ifade etti.

Temel hizmetler dışında kamu ve özel sektör personelinin yüzde 50'sinin evden çalışacağını aktaran Şerif, ofislerin haftada sadece dört gün açık olacağını ancak bu kuraldan bankaların muaf olduğunu belirtti.