Donald Trump: İran bu savaşı kaybediyor

AA

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı misillemeler dördüncü gününde devam ederken, ülke liderlerinden de dikkat çeken açıklamalar peş peşe geliyor.

Bu kapsamda son açıklama ABD başkanı Donald Trump'tan geldi.

KANADA BAŞBAKANI MARK CARNEY İLE BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Trump, Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya gelirken, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"UZUN SÜREDİR İSRAİL'İ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ"

Trump, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklediğini ve bu desteğe devam edeceklerini kaydederek, "Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda." değerlendirmesini yaptı.

"ÇOK GEÇ OLAMDAN MASAYA OTURMALILAR"

İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini ancak bu ülkenin anlaşma yapmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar." diye konuştu.

ABD'nin İsrail ile İran arasındaki "savaşa" askeri olarak müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.