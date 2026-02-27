Donald Trump: İran ile anlaşma yapmak istiyorum

ABD ile İran arasındaki belirsizlik devam ediyor.

Amerikan ordusunun bölgeye yığınağı devam ederken taraflar arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sonra erdi.

Cenevre'de görüşen taraflar bir anlaşmaya varamazken dördüncü görüşme için Viyana işaret edildi.

Olası bir askeri müdahalenin olup olmayacağı merak edilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

"HENÜZ KARAR VERMEDİM"

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, "İran konusunda henüz bir karar vermedim.

Müzakere şekillerinden memnun değilim." dedi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BELKİ OLUR BELKİ OLMAZ"

Taraflar arasında görüşmelerin devam edeceğini belirten ABD Başkanı "Cuma günü daha fazla görüşme olacak.

İran'da rejim değişikliği olabilir veya olmayabilir." ifadelerini kullandı.

"ASKERİ GÜÇ KULLANMAK İSTEMEM AMA..."

Askeri müdahale konusuna da değinen Trump, "Askeri güç kullanmak istemem ama bazen mecbur kalıyorsunuz." şeklinde konuştu.