Marco Rubio, önümüzdeki hafta İsrail'i ziyaret edecek

ABD- İsrail hattında yeni gelişme...

İsrail ordusu bölgede bulunan komşularına yönelik tehditlerini sürdürürken ABD ile İran arasında yaşanan gerilimde işleri daha belirsiz hale getiriyor.

ABD ve İran arasında yapılan müzakerelerin üçüncü turundan da sonuç çıkmazken dördüncü turun Viyana'da yapılacağı açıklandı.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken dikkat çeken bir duyuru yapıldı.

RUBİO İSRAİL'E GİDİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2-3 Mart tarihlerinde İsraile'e gidecek ve İran, Lübnan ve Gazze konularını görüşecek." denildi.

GAZZE VE LÜBNAN GÜNDEMDE

Görüşmede Gazze'nin yeniden inşa sürecinin detaylı olarak ele alınması bekleniyor.

Lübnan ile İsrail arasından yaşanan gerilim de görüşmenin ana günden maddelerinden biri olacak.

İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER MÜZAKERELERİ

Öte yandan İran ile yaşanan nükleer anlaşmazlığı konusunda atılacak adımların da görüşmede konuşulacağı aktarıldı.

Bazı kaynaklar iki ülkenin bu konuda birlikte hareket ettiğini yazmıştı.