Hillary Clinton: Epstein’in suçlarından haberim yoktu

Dünyayı sarsan dosyaya yeni gelişme...

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, dünya genelinde büyük yankı uyandıran Jeffrey Epstein davasına ilişkin siyasi bağlantıları mercek altına almayı sürdürüyor.

Komitenin bu haftaki konuğu eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, oldu.

Maraton oturum, basına kapalı olarak gerçekleştirilirken Clinton, ifade sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"SUÇLARINDAN HABERİM YOKTU"

Clinton, "Suç faaliyetleri hakkında hiçbir bilgim yoktu. Epstein ile şahsen karşılaştığımı dahi hatırlamıyorum," ifadelerini kullandı.

Epstein’in mülklerine dair iddialar hakkında da konuşan Clinton, özel adaya asla adım atmadığını söyledi.

Hillary Clinton, eşi eski Başkan Bill Clinton’ın da söz konusu suçlardan haberdar olmadığına olan inancını dile getirdi.

TRUMP'I İFADEYE ÇAĞIRDI

Hillary Clinton, komiteyi tarafsız olmamakla ve ismini vermediği "bir kamu görevlisini korumaya çalışmakla" itham etti.

Amerikan medyasında geniş yankı bulan bu açıklamanın hedefinde, görevdeki Başkan Donald Trump’ın olduğu belirtiliyor.

GÖZLER KOCASINA ÇEVİRİLDİ

Soruşturmanın bir sonraki durağının ise eski Başkan Bill Clinton olması bekleniyor.

2000'li yılların başında insani yardım faaliyetleri için Epstein’in uçağını kullandığını daha önce kabul eden Bill Clinton, adaya gittiği iddialarını reddetmişti.