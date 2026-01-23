Donald Trump, İran'ı 'yakından izliyoruz' diyerek tehdit etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu'da gerilim giderek tırmanıyor...

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında, Washington'un desteğiyle 12 gün süren savaşın ardından, İran’a karşı yeni bir askeri harekât seçeneğini uzun süredir masada tutuyor.

Söz konusu savaşın ilan edilen hedefi, 'İran’daki molla rejimi ve onun en büyük silahı olan nükleer programı zayıflatmak' olarak biliniyor.

"İRAN'I İZLİYORUZ"

Trump perşembe günü, 'dev bir ABD askeri filosunun' Körfez’e doğru ilerlediğini duyurarak, 'İran’ı izliyoruz' mesajı verdi.

"NÜKLEER PROGRAMI YENİDEN BAŞLATIRLARSA HAREKETE GEÇERİZ"

Trump, "İran'ı yakından izliyoruz. Tahran'ın nükleer programını yeniden başlatması halinde ABD harekete geçecek. Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yöne giden büyük bir filomuz var ve ne olacağını göreceğiz." tehdidinde bulundu.

DAVOS'TA SERT MESAJLAR

Trump, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin geçen yıl İran’ın nükleer tesislerini bombaladığını ve bunun amacının Tahran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek olduğunu söyledi.

İran ise programının atom bombası üretmeyi hedeflemediğini, tamamen sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

Trump, "Buna izin veremeyiz" diyerek, "İran konuşmak istiyor, biz de konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"İRAN'I YERYÜZÜNDEN SİLERİZ"

Bu gücü 'savaş filosu' ve 'dev bir filo' olarak tanımlayan Trump, "Belki de kullanmak zorunda kalmayacağız" dedi.

Trump, İran’a yönelik zaman zaman değişkenlik gösteren söylemini sürdürerek, salı günü İran liderlerini, kendisinin şahsına yönelik bir saldırıda bulunması halinde "İran'ı yeryüzünden silecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

Bu açıklama, Hamaney’i hedef alabilecek olası bir saldırıya karşı misilleme ihtimali üzerinden yapılmıştı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran’da Aralık ayının sonlarında başlayan ve iki hafta süren protestolar, dini lider Ali Hamaney yönetimini sarsmıştı.

Ancak binlerce kişinin yaşamına mal olan bir iç çatışma dalgası ve geniş çaplı internet kesintileri sonrası protestoların etkisi azaldı.

Öte yandan, geçen hafta içinde, 'Tahran’a yönelik acil ve doğrudan bir ABD askeri hamlesi ihtimalinin zayıfladığı,' tarafların diplomasiye şans verilmesi gerektiğini dile getirdiği görüldü.

Buna rağmen ABD medyasında yer alan bazı haberlere göre Trump, seçenekleri değerlendirmeyi sürdürüyor.