Donald Trump: İran'la askeri bir seçenek gündeme gelirse İsrail de buna dahil olacak

AA & Ensonhaber

Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD olarak cumartesi günü İran'la doğrudan müzakereler yapacaklarını ve buradan olumlu bir sonuç çıkmasının herkes için daha iyi olacağını belirtti.

Trump, İran'da insanların çok akıllı ve zeki olduklarını ve mevcut durumun gayet farkında olduklarını dile getirerek İran'la anlaşma konusunda 'fazla bir şey istemediğine' değindi.

"ASKERİ MÜDAHALE GEREKİYORSA ASKERİ MÜDAHALEDE BULUNACAĞIZ"

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, Tahran'la anlaşma yapamamaları durumunda ne olacağı sorusuna, "Eğer askeri müdahale gerekiyorsa askeri müdahalede bulunacağız. İsrail'in de buna dahil olacağı aşikar. Ancak bunun lideri biz oluruz, kimse bize liderlik edemez. Biz istediğimizi yaparız" diye yanıt verdi.

Trump ayrıca Rusya ile Ukrayna'nın mutlaka bir anlaşmaya varacaklarını umduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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