Donald Trump: İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurdu.

Trump, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İSRAİL BOMBARDIMANI DERHAL DURDURMALI"

"Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullanan Trump, şu anda Gazze'deki ortamın güvenli olmadığını vurguladı.

"DETAYLARLA İLGİLİ GRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Trump, "Detaylarla ilgili olarak halihazırda görüşmeler yapıyoruz. Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil, uzun zamandır aranan Orta Doğu barışı ile ilgilidir" yorumunu yaptı.