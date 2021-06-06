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    Donald Trump, koronavirüs nedeniyle Çin'den tazminat istedi

    Koronavirüsün yol açtığı yıkıma işaret eden Trump, Pekin yönetiminden talebini dile getirdi.
    • REUTERS
    • 06.06.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 10:21
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    Donald Trump, koronavirüs nedeniyle Çin'den tazminat istedi

    ABD Başkanlığı döneminde koronavirüs için "Çin virüsü" benzetmesi yapan Donald Trump, bir kez daha Asya ülkesini hedef aldı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 173 milyondan fazla vaka ve 3.7 milyonun üzerinde ölüm yaşandı.

    "ÇİN, DÜNYAYA 10 TRİLYON DOLAR ÖDEMELİ"

    Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçi Parti toplantısında konuşan Trump, ortaya çıkan tablo sebebiyle Pekin'i eleştirdi.

    Trump, "Çin, yol açtığı ölüm ve yıkım nedeniyle ABD'ye ve dünyaya 10 trilyon dolar ödemeli." dedi.

    Donald Trump, koronavirüs nedeniyle Çin den tazminat istedi #1

    "ÜLKELER, PEKİN'E BORÇLARINI İPTAL ETSİN"

    Diğer ülkelere seslenen eski ABD Başkanı, "Pekin'e olan borçlarınızı iptal edin." çağrısında bulundu.

    Donald Trump, ABD bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'ye de yüklenirken, "Harika bir doktor değil ama sık sık televizyona çıktığı için harika bir organizatör." ifadesini kullandı.

    "Hemen hemen her konuda yanılıyor. Vuhan'da ve laboratuvarda da yanıldı." diye konuştu.

    Donald Trump, koronavirüs nedeniyle Çin den tazminat istedi #2

    KORONAVİRÜS TARTIŞMASI

    Fauci, Çin'i, koronavirüsün bir laboratuvar sızıntısı sonucu ortaya çıkıp çıkmadığına dair ipuçları sağlayabilecek kişilerin tıbbi kayıtlarını yayınlamaya çağırmış, "2019 yılında hastalandığı bildirilen 3 kişinin sağlık kayıtlarını görmek istiyorum. Gerçekten hastalandılar mı? Eğer hastalandılarsa bu nasıl oldu?" sorularını yöneltmişti.

    Koronavirüsün kökenine ilişkin tartışmalar sürerken, ABD istihbarat birimleri konuyu mercek altına almış durumda.

    "ABD YOK OLUYOR"

    Öte yandan, Joe Biden yönetimine tepki gösteren Trump, ABD'nin Biden'ın başkanlığında geri gittiğini savunarak, "Ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz." dedi.

    Trump, 2022 ara seçimlerinde başarılı olacaklarını dile getirerek, 2024 seçimlerini "dört gözle beklediğini" sözlerine ekledi.

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