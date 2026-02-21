Donald Trump, Mart sonunda Çin'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, dünya liderleriyle siyasi görüşmelerine devam ediyor.

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlamış ABD-Çin ilişkilerini de değerlendirmişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Toplantıda Çin'i Nisan ayında ziyaret edeceğini duyuran Trump, ilişkilerinin çok iyi olduğuna da değinmişti.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

RESMİ ZİYARET 31 MART İLE 2 NİSAN TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre; Trump’ın Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaret, 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında olacak.

BÖLGESEL MESELELER MASAYA YATIRILACAK

Trump'ın 3 günlük ziyareti kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi planlanıyor.

İki liderin Pekin'de yapacağı görüşmelerde, ABD-Çin ikili ilişkilerinin, bölgesel meselelerin ve küresel güvenlik konularının masaya yatırılacağı öngörülüyor.