Trump, Kraliyet Ailesi hakkındaki iddialarıyla konuşulan Prens Harry'nin eşine seslendi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Kraliyet Ailesi hakkındaki açıklamalarıyla gündem olan Meghan Markle'a adaylık çağrısı yaptı.

Fox News'e telefon bağlantısıyla katılan Trump'a, Meghan Markle'ın Demokratlarla görüşmesi ve 2024 başkanlık seçimlerinde olası adaylığı soruldu.

MEGHAN MARKLE'IN ADAY OLMASINI İSTEDİ

Trump, "Umarım olur. Çünkü bu gerçekleşirse yarış için daha güçlü hissederim." dedi.

Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde İngiltere Kraliyet Ailesi hakkındaki ırkçılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

"HAYRANI DEĞİLİM"

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Trump, "Bildiğiniz gibi Kraliçe'yi tanıyorum. Bence Kraliçe muazzam bir insan. Meghan'ın hayranı değilim." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Meghan Markle'ın 2024 başkanlık seçimlerine katılmasını istiyor ViDEO