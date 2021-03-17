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    Donald Trump, Meghan Markle'ın 2024 başkanlık seçimlerine katılmasını istiyor

    Trump, Kraliyet Ailesi hakkındaki iddialarıyla konuşulan Prens Harry'nin eşine seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 13:30
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    Donald Trump, Meghan Markle'ın 2024 başkanlık seçimlerine katılmasını istiyor

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Kraliyet Ailesi hakkındaki açıklamalarıyla gündem olan Meghan Markle'a adaylık çağrısı yaptı.

    Fox News'e telefon bağlantısıyla katılan Trump'a, Meghan Markle'ın Demokratlarla görüşmesi ve 2024 başkanlık seçimlerinde olası adaylığı soruldu.

    MEGHAN MARKLE'IN ADAY OLMASINI İSTEDİ

    Trump, "Umarım olur. Çünkü bu gerçekleşirse yarış için daha güçlü hissederim." dedi.

    Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde İngiltere Kraliyet Ailesi hakkındaki ırkçılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

    "HAYRANI DEĞİLİM"

    Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Trump, "Bildiğiniz gibi Kraliçe'yi tanıyorum. Bence Kraliçe muazzam bir insan. Meghan'ın hayranı değilim." ifadelerini kullandı.

    Donald Trump, Meghan Markle'ın 2024 başkanlık seçimlerine katılmasını istiyor ViDEO

    Donald Trump, Meghan Markle ın 2024 başkanlık seçimlerine katılmasını istiyor #1

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