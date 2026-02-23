Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 4’üncü tur bu hafta sonu yapılabilir

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunan Budanov, görüşmelerin zorlu geçtiğini ancak ilerleme sağlandığını söyledi.

Bir sonraki tur için yöneltilen soruya yanıt veren Budanov, “Sanırım bu hafta sonu olacak. Müzakerelerin kolay olmadığı bir sır değil, ancak kesinlikle ilerleme kaydediyoruz ve tüm tarafların nihai kararlarını vermesi gereken ana yaklaşıyoruz. Bu savaşı sürdürmek mi yoksa barışa geçmek mi?” ifadelerini kullandı.

"RUSYA DİPLOMATİK OLARAK DOĞRU DAVRANIYOR"

Budanov, Rus heyetinin müzakerelerdeki tutumunu “ölçülü, kibar ve profesyonel” olarak nitelendirerek, “Tamamen diplomatik olarak doğru bir şekilde davranıyorlar. Aynı zamanda hepimizin farklı pozisyonlarda olduğumuz da herkes için açık” dedi.

"ZELENSKY - PUTİN ZİRVESİ ŞİMDİLİK ZOR"

Ukrayna tarafının liderler düzeyinde bir görüşme için çaba gösterdiğini belirten Budanov, Volodimir Zelensky ile Vladimir Putin arasında bir toplantı düzenlemek için “her şeyin yapıldığını”, ancak mevcut koşullarda bunun “çok zor” olduğunu dile getirdi.

ESİR TAKASINDA YENİ TUR YOLDA

Budanov ayrıca, iki ülke arasında yeni bir savaş esiri takasının bu hafta gerçekleşebileceğini belirtti. Bir önceki takasta tarafların 157’şer savaş esirini karşılıklı iade ettiğini hatırlatan Budanov, yeni takasın daha geniş kapsamlı olabileceğini söyledi.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER NEREDE YAPILDI?

Ukrayna ve Rusya heyetleri, ABD arabuluculuğundaki doğrudan görüşmeler için daha önce 23-24 Ocak ile 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ve 17-18 Şubat tarihlerinde ise İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti.