Donald Trump, Orta Doğu turunda trilyonlarca dolar yatırım topladı

Haber Merkezi

Başkanlığının ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı hedeflediklerini belirten ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Suudi Arabistan'da 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü, Katar'da da 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği taahhüdü alan Trump, BAE'ye varmadan önce başkanlık uçağında basına açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu turunun ilk iki ayağı Suudi Arabistan ve Katar'da imzaladığı anlaşmalara işaret eden Trump, "Ülkemiz için trilyonlarca dolar yatırım topladık. Suudi Arabistan ve Katar'da çok iyi dostlarımız var" şeklinde konuştu.

Trump, Katar Hava Yolları ile Amerikan uçak imalat şirketi Boeing arasında 160 uçak alımı için imzalanan 200 milyar dolarlık anlaşmaya değinerek, "Sanırım havacılık tarihindeki en büyük sipariş bu" ifadesini kullandı.

BAE'DEN ABD'YE 1,4 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

Üçüncü durağı BAE'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Trump, baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada ise BAE'nin ABD'ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti.

ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını aktaran Trump, bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime dönüşeceğini belirtti.

Trump, başkanlığının ilk döneminde ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu, bu döneminde de daha iyi olacağını öne sürdü.

ABD ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişeceğinden emin olduğunu dile getiren Trump, Al Nahyan'a, "Zengin bir ülkesiniz, seçim yapabilirsiniz ama benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum" dedi.