Kuveyt’te engellenen füzenin enkazı eve düştü

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, sabaha karşı Kuveyt hava sahasında bir dizi düşman hava hedefinin tespit edildiğini açıkladı. Hedeflerin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini belirten el-Atvan, operasyon sırasında vurulan füzelerden birinin enkazının sivil bir konuta isabet ettiğini bildirdi.

El-Atvan, olayda can kaybı ve yaralanmaların yaşandığını kamuoyuyla paylaştı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Abdullah el-Sund da yaptığı açıklamada, olayda ağır yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğunun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.

El-Sund, aynı aileden 4 kişinin ise çeşitli yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığını ve sağlık durumlarının takip edildiğini ifade etti.