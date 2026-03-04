Kuveyt’te engellenen füzenin enkazı eve düştü

Kuveyt ordusunun hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen bir füzenin enkazı yerleşim bölgesine düştü. Olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirirken, aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, sabaha karşı Kuveyt hava sahasında bir dizi düşman hava hedefinin tespit edildiğini açıkladı. Hedeflerin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini belirten el-Atvan, operasyon sırasında vurulan füzelerden birinin enkazının sivil bir konuta isabet ettiğini bildirdi.
El-Atvan, olayda can kaybı ve yaralanmaların yaşandığını kamuoyuyla paylaştı.
11 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Abdullah el-Sund da yaptığı açıklamada, olayda ağır yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğunun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu.
El-Sund, aynı aileden 4 kişinin ise çeşitli yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığını ve sağlık durumlarının takip edildiğini ifade etti.