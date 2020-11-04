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    Donald Trump, seçim sonuçlarını yanında taşıdı

    ABD'de tartışmalara sahne olan 2020 başkanlık seçimlerine ilişkin Donald Trump, zaferini ilan etti. Trump'ın, sonuçların bulunduğu kağıdı yanında taşıması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 11:25
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 11:39
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    Donald Trump, seçim sonuçlarını yanında taşıdı

    ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım başkanlık seçimlerinin ardından peş peşe açıklamalar yaptı.

    Önce sosyal medya hesabından zaferini duyuracağını belirten Trump, ardında Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti ve "Biz bu seçimi kazandık" dedi.

    Trump, konuşması sırasında önde olduğu eyaletlerle ilgili oy farklarını paylaştı.

    TRUMP'IN SEÇİM SONUCU KAĞIDI

    ABD Başkanı'nın üstünlük kurulan eyaletlere ilişkin rakamları verdiği kağıt objektiflere yansıdı.

    Kağıtta yarışın önde götürüldüğü eyaletler ve oy oranları yer aldı.

    Donald Trump, seçim sonuçlarını yanında taşıdı #1

    Donald Trump, seçim sonuçlarını yanında taşıdı #2

    Donald Trump, seçim sonuçlarını yanında taşıdı #3

    Donald Trump, seçim sonrası Beyaz Saray'da açıklama yaptı ViDEO

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