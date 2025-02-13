Donald Trump, Vladimir Putin ile Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıkladı

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü söyledi.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

"MUHTEMELEN SUUDİ ARABİSTAN'DA BULUŞACAĞIZ"

Hem Putin hem de Zelenskiy ile yüz yüze görüşeceklerini kaydeden Trump, "Aslında Putin'in buraya gelmesini bekliyoruz, ben de oraya gideceğim ama muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz" dedi.

Trump, "İlk kez Suudi Arabistan'da bir araya geleceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. İlk buluşma olarak muhtemelen Suudi Arabistan'da buluşacağız" ifadelerini kullandı ve görüşmede Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da yer alacağını belirtti.

"Putin de Zelenskiy de barış istiyor. Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum" diye konuşan Trump, bu konuda sıkı bir diplomatik süreç içinde olacaklarını vurguladı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ 1,5 SAAT SÜRDÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki liderin tutuklu takası konusunu ele aldığını belirten Peskov, "Trump, Amerika tarafının varılan tüm anlaşmaları uygulayacağının garantisini verdi" dedi.

Putin'in ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu Trump'a ilettiğini aktaran Peskov, heyetlerin Ukrayna konusu dahil iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuları ele alabileceklerini söyledi.

Peskov, Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini de vurgulayarak, "Putin ve Trump, görüşmede Ukrayna konusunu ele alırken yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı aldı" diye konuştu.

İki liderin Orta Doğu'daki gelişmeleri de istişare ettiğini dile getiren Peskov, "İran'ın nükleer programı ve Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Uzun bir telefon görüşmesiydi, yaklaşık 1,5 saat sürdü" dedi.

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