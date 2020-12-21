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    Donald Trump, yeniden adaylık için Ocak 2021'i bekleyecek

    ABD basını, Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Trump'ın 4 yıl sonraki seçimler için harekete geçebileceğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 09:54
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 09:57
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    Donald Trump, yeniden adaylık için Ocak 2021'i bekleyecek

    ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybeden Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir resepsiyonda 2024 için mesaj vermiş, "Bir 4 yıl daha yapmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde 4 yıl sonra görüşürüz." diye konuşmuştu.

    Trump'ın yeniden adaylığıyla ilgili ABD basınında yeni bir haber yer aldı.

    TRUMP'IN YENİDEN ADAYLIK DÜŞÜNCESİ

    Axios'un Donald Trump'a yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını yakında duyurması beklenmiyor. Söz konusu kaynakların, konuyu Trump ile ele aldığı belirtildi.

    20 OCAK'TAN SONRA AÇIKLAYABİLİR

    Seçilmiş başkan Joe Biden, 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak. Trump'ın bu tarihten önce 2024 seçimlerine ilişkin adaylık duyurusu yapmak istemediği kaydedildi.

    Bu kararın arkasındaki nedenin, halihazırda seçimlerde hile iddialarını sürdüren Trump'ın, bundan vazgeçtiği izlenimi oluşturmamak olduğu aktarıldı.

    Donald Trump, yeniden adaylık için Ocak 2021 i bekleyecek #1

    Donald Trump'tan 2024 başkanlık seçimleri mesajı ViDEO

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