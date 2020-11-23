Donald Trump'a Cumhuriyetçilerden 2024 desteği

ABD'de yapılan bir anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin üçte ikisinin Donald Trump'ın, 2024'teki başkanlık seçimleri için aday olmasını desteklediğini ortaya koydu.

ABD'de Halkla ilişkiler firması Seven Letter Insight, resmi olmayan sonuçlara göre bu yıl yapılan seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2024 seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin bir kamuoyu yoklaması yaptı.

PARTİ İÇİNDEN TRUMP'A YÜZDE 66 2024 DESTEĞİ

Trump'a bu yıl oy veren Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 66'sı, 2024 seçimlerinde Trump'ın yeniden başkanlık için aday olmasını destekleyeceklerini bildirdi.

Bağımsız seçmenlerin yüzde 41'i, Demokrat seçmenlerin de yüzde 26'sı, Trump'ın 2024 adaylığını destekleyeceğini kaydetti.

"BARIŞÇIL GÖREV TESLİMİ" DESTEĞİ: YÜZDE 67

Öte yandan Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 67'si, Trump'ın "barışçıl" bir şekilde, görevini Biden'a devretmesini desteklediğini belirtti.

Cumhuriyetçilerin yüzde 52'si de Trump'ın çocuklarından birinin 2024'te aday olması durumunda, onları destekleyeceği yönünde görüş ortaya koydu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kazanmıştı.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.