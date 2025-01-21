AA & Ensonhaber

ABD Kongresi'nde düzenlenen törende göreve başlayan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından geçiş işlemlerini tamamlamak için Beyaz Saray'a geçti ve burada ilk yaptığı işlerden biri ABD başkanlarının kullandığı resmi sosyal medya hesabını devralmak oldu.

ABD başkanlarının resmi paylaşımlarının yapıldığı POTUS'u eski Başkan Joe Biden'dan teslim alan Trump, ilk paylaşımında, "Amerika geri döndü" ifadesini kullandı.

Trump, paylaşımının devamında, "Her gün vücudumdaki her nefesle sizin için savaşacağım. Çocuklarımızın hak ettiği ve sizin de hak ettiğiniz güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı sizlere sununcaya kadar dinlenmeyeceğim. Bu gerçekten Amerika'nın altın çağı olacak" mesajını verdi.

MİLYONLARCA KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Daha önceki başkanlık döneminden bazı görüntülerin de yer aldığı 35 saniyelik bir tanıtım videosuna da yer veren Trump'ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca kez kez görüntülendi.

Öte yandan Beyaz Saray'ın internet sayfasında da Trump'ın parmağıyla ileriyi işaret eden bir portresi ile yine, "Amerika geri döndü" yazılı sloganın olduğu bir paylaşım yapıldığı görüldü.